Ankara ETİMESGUT su kesintisi! 6-7 Haziran ASKİ Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Etimesgut su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.06.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 6.06.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Yapracık Küme evleri içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yapracık Mahallesi bir kısmı