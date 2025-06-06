Ankara ETİMESGUT su kesintisi! 6-7 Haziran ASKİ Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ETİMESGUT su kesintisi! 6-7 Haziran ASKİ Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKİ Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Etimesgut ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara Etimesgut su kesintisi saatleri...

Etimesgut su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.06.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 6.06.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Yapracık Küme evleri içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yapracık Mahallesi bir kısmı

Ankara ETİMESGUT su kesintisi! 6-7 Haziran ASKİ Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri

Facia resmen geliyorum demiş! İhmaller zinciri ortaya çıktı
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi

Ülke felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, 39 okul kapatıldı
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.