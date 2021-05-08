Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden "En iyi narkotik polisi; Anne" paylaşımı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden "En iyi narkotik polisi; Anne" paylaşımı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesine Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasındaki futbolcular destek mesajı verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden "En iyi narkotik polisi; Anne" paylaşımı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesine Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasındaki futbolcular destek mesajı verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam Ankaragücü ile Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktörlerinin "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesine destek mesajı verdiği görüntüleri paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ