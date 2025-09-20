Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Koru Mahallesi

2558 Arı Sitesi Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Bölgede meydana gelen arıza ekiplerimizin bilgisi dahilindedir. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Yeşilkent Mahallesi

2558 Arı Sitesi Sokak

554 Sokak

559 Sokak

561 Sokak

562 Sokak

563 Sokak

564 Sokak

565 Sokak

566 Sokak

567 Sokak

568 Sokak

569 Sokak

570 Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Durum: Belirtilen sokaklarda arıza çalışmaları devam etmektedir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmaktadır.