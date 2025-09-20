Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 20 Eylül Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Koru Mahallesi
2558 Arı Sitesi Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Bölgede meydana gelen arıza ekiplerimizin bilgisi dahilindedir. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.
Yeşilkent Mahallesi
2558 Arı Sitesi Sokak
554 Sokak
559 Sokak
561 Sokak
562 Sokak
563 Sokak
564 Sokak
565 Sokak
566 Sokak
567 Sokak
568 Sokak
569 Sokak
570 Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke arızası
Durum: Belirtilen sokaklarda arıza çalışmaları devam etmektedir. Enerjinin en kısa sürede verilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmaktadır.