Ankara Devlet Tiyatrosu "Bizim Yunus" oyununu Kocaeli'de sahneleyecek

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Bizim Yunus" oyununu Kocaeli'de seyirciyle buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı bir araya geldi.

Görüşmede, DT ile Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları arasında karşılıklı oyun değişimi yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu, 12, 13 ve 14 Kasım'da "Bizim Yunus" adlı oyunuyla Kocaelili tiyatroseverlerin karşısında olacak.

Oyunun ilk gösterimi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) gerçekleştirilecek. Tiyatroseverler, çevrim içi satışı bulunmayan oyunun biletlerini SDKM gişelerinden alabilecek.

Çağdaş bir yorumla yazılan eserde, "dün, bugün, yarın" üçlemesiyle yansıtılan insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramları ele alınıyor.

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Alpay Ulusoy'un rol aldığı tek perdelik oyunun rejisörlüğünü ise Mustafa Kurt üstleniyor.

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