Ankara'dan tüm Türkiye'ye türküler
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Ankara'dan tüm Türkiye'ye türküler

24.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:15
Ankara'dan tüm Türkiye'ye türküler

Ankaralı türkücüler, "Özgür Koç ile Ankara'dan Türkiye'ye" adlı albümde buluştular...


Türküye damgasını vuran 11 Ankaralı türkücü, Özdemir Plak etiketli "Özgür Koç ile Ankara'dan Türkiye'ye adlı albümde bir araya geldiler. Erik Dalı türküsünü dillere dolayan Ömer Faruk Bostan'ın da Ayrılmam Ankara'dan adlı türküsüyle yer aldığı albümdeki 11 türküye de Yekta Özbilen yönetmenliğinde aynı anda klip çekildi ve klipler dijital ortamlarda yayınlanmaya başladı. Müzik yönetmenliğini Ahmet Özgül'ün yaptığı klipte "Ömer Faruk Bostan, Özgür Koç, Mustafa Taş, Hülya Yıldız, Hüseyin Kağıt, Ayşe Dinçer, Engincan, Peçenekli Süleyman, Yeşim Gezik, Özgür Bayram, Ethem Yeşiltaş" gibi Ankaralı sanatçılar, birbirinden güzel türküleri seslendirdiler.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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