Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 23 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 23 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 20-26 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı yakalandı.

Operasyonlarda, 51 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke, 1810 kaçak elektronik eşya, 80 kilogram kaçak tütün, 222 kaçak ilaç, 180 paket kaçak sigara, 180 kaçak puro, 136 bin 700 makaron ile 24 fişek ele geçirildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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