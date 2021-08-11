Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan, hayatını kaybetti (4)

TOPRAĞA VERİLDİEmirhan Yalçın için Çubuk ilçesindeki Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Emirhan Yalçın için Çubuk ilçesindeki Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yalçın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen baba Osman Yalçın, oğlunun tabutuna sarılarak, "Oğlum beni neden bıraktın?" diye gözyaşı döktü. Emirhan Yalçın'ın cenazesi, namazın ardından Çubuk Belediyesi Paşa Mezarlığı'nda göz yaşları arasında toprağa verildi.

Fatih POYRAZ- Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz