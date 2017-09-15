Ankara'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

ANKARA'da dikkatsizlik sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 23.30 sıralarında Keçiören ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan Fruko kavşağında meydana geldi. Havaalanına giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AEL 305 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen 06 KK 163 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan mininüs çöp arabası ile yolun karşısına geçmek isteyen ve üzerinden kimlik çıkmayan bir yayaya çarptı. Yayanın üzerinden geçen minibüs daha sonra 06 AEL 424 ve 06 EA 8457 plakalı otomobillere çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, geri dönüşüm işçisi olduğu belirtilen yaya hayatını kaybetti. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Ankara