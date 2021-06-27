Ankara'da YKS heyecanı
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Ankara'da YKS heyecanı

Ankara'da YKS heyecanı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da YKS heyecanıANKARA'da binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döktü.

Ankara'da YKS heyecanı

ANKARA'da binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döktü. Veliler de okul önlerinde oturup çocuklarını bekledi.

Başkent'te adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra salonlara alındı. Üzerlerinde madeni para veya kağıt, peçete, anahtar gibi eşya bulunan adaylar, bunları kendileriyle birlikte gelen yakınlarına veya çevredeki iş yerlerine emanet olarak bıraktıktan sonra kimlikleri ve sınav giriş belgeleriyle  sınav salonuna alındı. Çocukları sınava giren aileler ise okul önlerinde kamp sandalyeleri ile oturup dua etti.YKS'nın 3'üncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.

Ankara'da YKS heyecanı
Ankara'da YKS heyecanı
Ankara'da YKS heyecanı
Ankara'da YKS heyecanı
Ankara'da YKS heyecanı
Ankara'da YKS heyecanı
Ankara'da YKS heyecanı
Ankara'da YKS heyecanı
Ankara'da YKS heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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