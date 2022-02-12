Ankara'da yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'da Altındağ ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yapılan uygulamada yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ ve AŞTİ'de gerçekleştirilen uygulamalarda ülkeye kanun dışı yöntemlerle girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa