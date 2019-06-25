Ankara'da vinç üst geçide çarptı: 1 yaralı

Başkentte seyir halindeki bir vincin üst geçite çarpması sonucu yola düşen parçalar bir kişiyi yaraladı.

Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halindeki 06 CCL 98 plakalı vinç, ASKİ Genel Müdürlüğü önünde bulunan üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle üst geçitten kopan parçalar, Öznur G.'nin kafasına ve 71 DZ 916 plakalı aracın üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı etmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hacettepe Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA