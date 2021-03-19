Ankara'da üç adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ankara'da üç adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi

19.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:51
Ankara'da üç adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdüren narkotik ekipleri, şehir dışından getirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucuyu satacak şüphelileri ve bu kişilerin ikametlerinin Çankaya, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda D.A. Ç.G. ve C.A. gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerinde 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain, 2 hassas terazi ve çok miktarda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucunun Diyarbakır'dan getirildiği tespit edilirken D.A. ve C.A'nın "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanma" ve çeşitli asayiş suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ç.G. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Türkan Şoray Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da üç adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 13:52:39. #1.16#
title