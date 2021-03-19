Ankara'da üç adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdüren narkotik ekipleri, şehir dışından getirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucuyu satacak şüphelileri ve bu kişilerin ikametlerinin Çankaya, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda D.A. Ç.G. ve C.A. gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerinde 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain, 2 hassas terazi ve çok miktarda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucunun Diyarbakır'dan getirildiği tespit edilirken D.A. ve C.A'nın "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanma" ve çeşitli asayiş suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ç.G. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur