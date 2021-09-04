Ankara'da taşıyıcı kolonu çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

Ankara'da taşıyıcı kolonu çatlayan 4 katlı bina tahliye edildiANKARA'nın Sincan ilçesinde kolonunda çatlaklar oluşan 4 katlı, 24 daireli bina tahliye edildi.

Ankara'da taşıyıcı kolonu çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kolonunda çatlaklar oluşan 4 katlı, 24 daireli bina tahliye edildi.

Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak Emek Sitesi'nde bulunan 4 katlı 24 daireli binanın kolonunda çatlaklar oluştu. Gece saatlerinde çatlakları fark eden apartman sakinleri, yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ev sahipleriyle görüşen Küçük, gereken işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısmı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde geceyi geçirmek için evlerinden ayrıldı.

"KOLONLARI ÇOK SAĞLAM ÇIKMIŞTI"

Ev sahiplerinden Uğur Gümüşsoy, "Evde yatıyorduk, 'binayı boşaltın' dediler. Aşağıya ekipler gelmişti. Apar topar evi boşalttık, hiçbir eşyamızı alamadık. Taşıma kolonunda bir çatlama olmuş, dış kaplaması dökülmüş. Yarın inceleme yapılacak, ona göre karar verilecekmiş. Nerede kalacağımızı da bilmiyorum şu an. Bina 40 yaşında ama 1,5 sene önce kolon ve kirişleri kontrol edildi. Eski yapı olmasına rağmen kolonları çok sağlam çıkmıştı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı