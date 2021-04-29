Ankara'da tam kapanma öncesinde vatandaş hareketliliği sürüyor
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Ankara'da tam kapanma öncesinde vatandaş hareketliliği sürüyor

Ankara'da tam kapanma öncesinde vatandaş hareketliliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Başkent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde trafik yoğunluğu hakim oldu.

Başkent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde trafik yoğunluğu hakim oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi AŞTİ'de özellikle giden yolcu peronlarında vatandaş yoğunluğu dikkati çekiyor.

Polis ve zabıta ekiplerinin sürekli denetlediği AŞTİ'de vatandaşlar kısıtlama başlamadan kentten ayrılmak için otobüslerinin hareket saatini bekliyor.

Kent genelinde ise park, bahçeler, AVM ve marketler ile özellikle berber ve kuaför salonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kısıtlama öncesinde trafikteki yoğunluk da sürüyor. Özellikle ana arterlerde ve şehir çıkışlarında trafik akışının zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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