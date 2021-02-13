4 çocuk babası adam yol kenarında ölü bulundu! Vücudundan 3 kurşun çıktı
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4 çocuk babası adam yol kenarında ölü bulundu! Vücudundan 3 kurşun çıktı

13.02.2021 12:50 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:17
4 çocuk babası adam yol kenarında ölü bulundu! Vücudundan 3 kurşun çıktı

Ankara'da evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel dağlık alanda yol kenarında tabanca ile vurularak öldürülmüş bulundu. Yüksel'in bedeninde 3 kurşun tespit edildi.

Keçiören ilçesinde Hisar Mahallesi mevkiinde yürüyüşe çıkan vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis ekipleri, çevrede önlem alındı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde baş ve göğüs bölümünde 3 kurşun bulunan kişinin öldüğü belirlendi.

4 ÇOCUĞU VARMIŞ

Polisin yaptığı incelemede ölen kişinin evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel olduğu belirlendi. Polis, çevrede geniş bir alanda inceleme yaptı. Tabanca ile vurularak öldürüldüğü tahmin edilen Ramazan Yüksel'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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