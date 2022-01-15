Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı - Haberler
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Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da, villa ve dubleks tarzı evlerden hırsızlık yapan E.K. ve Ö.Y., girdikleri evde suçüstü yakalandı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, villa ve dubleks tarzı evlerden hırsızlık yapan E.K. ve Ö.Y., girdikleri evde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkyerleşim ve Kardelen mahallelerinde son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgelerde 93 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek, villa ve dubleks tarzı evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin eşkalini belirledi. Tanınmamak için kar maskesi takan ve koyu renk kapüşonlu giyinen şüpheliler, önceki gün, gece saatlerinde hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler E.K. ve Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı

Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı

Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı

Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı

Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı

Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı

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