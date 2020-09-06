Ankara'da sokak üzerinde silahlı kavga 1 yaralı
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Ankara'da sokak üzerinde silahlı kavga 1 yaralı

Ankara'da sokak üzerinde silahlı kavga 1 yaralı ANKARA'da, Mehmet H. sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Ankara'da sokak üzerinde silahlı kavga 1 yaralı
06.09.2020 02:16 | Son Güncelleme: 06.09.2020 02:20

Ankara'da sokak üzerinde silahlı kavga 1 yaralı
ANKARA'da, Mehmet H. sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Polis, kimliği belirsiz saldırganı arıyor.
Olay, akşam saatlerine Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Mehmet H., sokak üzerinde tanımadıkları kişiyle tartışma yaşadı. Kavgaya dönen tartışmanın sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabanca ile Mehmet H.'ye ateş etti. Mehmet H. bacağından vurularak yere düşerken saldırgan da olay yerinden kaçtı.
Çevdedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet H., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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