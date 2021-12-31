Ankara'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü tarlaya düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü tarlaya düştü

Ankara'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü tarlaya düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü tarlaya düştü.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü tarlaya düştü. Kazada ise yaralanan olmadı.

Olay saat 22.00'de Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Sincan- Peçenek istikametinde seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 06 BOD 452 plakalı halk otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Halk otobüsünün sahibi isyan etti

Bu yolda sürekli bir kaza olduğunu belirten halk otobüsünün sahibi K.B. "Bu yolların hali ne olacak? Yolun genişlemesini istiyoruz" dedi. - ANKARA

Ankara'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü tarlaya düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title