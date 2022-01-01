Ankara'da otomobille çarpışan EGO otobüsü iki aracın üzerine devrildi:  14 yaralı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, otomobille çarpışan EGO otobüsünün, kavşaktaki 2 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu toplam 5 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bahçekapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası önündeki kavşakta meydana geldi. Sıhhiye- Sincan seferi yapan Fikret Ö. yönetimindeki 06 BS 9537 plakalı 515 hat numaralı EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Abbas Y.'nin kullandığı 06 BY 7114 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra kaldırıma çıkıp yön levhasına çarpan otobüs, bulvara açılan Rajiv Gandhi Caddesi'nde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. O sırada 34 DCK 683 plakalı otomobil de üzerine otobüsün devrildiği, otomobillerden birine arkadan çarptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.