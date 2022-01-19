ANKARA (İHA) - Ankara'da oto lastikçideki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir oto lastikçi dükkanında meydana gelen patlamanın sonuçları gün ağarınca ortaya çıktı. 3 işyeri kullanılamaz hale geldi, 1 kişi yaralandı. Dükkanın arkasındaki bir kamyonet büyük derecede zarar gördü, arka binanın çitleri parçalandı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut İlçesi Mermeroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir oto lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, gaz sıkışmasından kaynaklanan bir sebepten ötürü oto lastikçi dükkanında patlama yaşandı. Patlama nedeniyle çıkan yangın oto lastikçi dükkanının yanında bulunan oto yıkama ve unlu mamulleri faaliyeti gösteren iş yerlerine sıçradı. Patlama sesine uyanan çevredeki vatandaşlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye çalışanları, oto yıkama işletmesinde çalıştığı söylenen 25 yaşında bir erkeğin olduğunu belirledi.

İşletmeden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı ancak patlamadan dolayı zarar gören 3 dükkan kullanılamaz hale geldi. Patlamada oto lastikçinin bulunduğu binanın arka betonları basınçtan fırladı, oto yıkamanın alt katı tamamen kül oldu. Patlamanın etkisinden dolayı oto lastikçinin arkasındaki bir kamyonet büyük derecede zarar görürken arkadaki binanın çitleri de parçalandı. Oto lastikçinin alt katında küller içerisinde birçok doğalgaz borusu ve doğalgaz vanası görüntülendi.

"Çok büyük zararımız var. Dükkanı açalı 3 yıl oldu. 3 yıl önce 500 bin liraya mal olmuştu"

Olayda kullanılamaz hale gelen unlu mamuller işletmesinin sahibi Özlem Güldür, iş yerlerini 500 bin liraya açtıklarını, şu an kullanılamaz hale geldiğini anlattı. Güldür, "Olay anında evdeydik. Gece saat 04.00'dı. Eşimin sesleriyle uyandık. Kalktık koşarak geldik. Lastikçide patlama olduğunu, duvarlar yıkıldığı için yan dükkanlara sıçradığını öğrendik. Bizim de malzememiz çok olduğu için her şey geldiğimizde kül olmuştu. Çok büyük zararımız var. Dükkanı açalı 3 yıl oldu. 3 yıl önce 500 bin liraya mal olmuştu. Şimdi ne kadar olduğunu düşünemiyorum. İçinin malzemesi de çok fazlaydı. Dükkan inşaattandı, yaptırmıştık. Elektriği, suyu bile biz yaptırmıştık. Şu anda hiçbir şey kalmadı. Nasıl olacak hiçbir şey bilmiyorum" sözleriyle olay anından hüzünle bahsetti.

Jandarma, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, sabah saatlerinden itibaren olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken itfaiye ve belediye ekipleri patlamadan arda kalan enkazı kaldırma çalışmalarında bulundu. Patlamada bir köpeğin can verdiği iddia edildi.