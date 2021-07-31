Ankara'da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
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Ankara'da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu

Ankara'da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 7 katlı otelin çatısında çıkan yangın korkuttu.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 7 katlı otelin çatısında çıkan yangın korkuttu. 7'nci katta mahsur kalan bir kişi kurtarılırken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.50'de Maltepe semtindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı otelde meydana geldi. Otelin çatısında başlayan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Otel tahliye edilerek, müşteriler ve çalışanlar panik içinde dışarıya çıktı. Bu sırada alevler çatının tamamını sardı.

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Otelin önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı. Bu sırada otel müşterilerinden Bilal Duran'ın 7'nci katta mahsur kaldığı belirlendi. Duran, itfaiyenin merdivenli aracıyla kaldığı odanın balkonundan alınarak kurtarıldı. Duran, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yoğun çalışmasıyla diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ankara'da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
Ankara'da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
Ankara'da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
Ankara'da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
Ankara'da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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