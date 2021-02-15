Ankara'da kar yağışı etkili oldu (2)
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu (2)

15.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:03
Ankara'da kar yağışı etkili oldu (2)

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜAnkara'da kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti.

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara'da kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Özellikle akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar ile birlikte kentin büyük bölümü beyaza büründü. Kentin birçok noktasında kar nedeniyle ulaşım aksadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. 


Ankara'da kar yağışı etkili oldu (2)
Ankara'da kar yağışı etkili oldu (2)
Ankara'da kar yağışı etkili oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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