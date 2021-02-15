Ankara'da kar yağışı etkili oldu (2)

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara'da kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Özellikle akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar ile birlikte kentin büyük bölümü beyaza büründü. Kentin birçok noktasında kar nedeniyle ulaşım aksadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN