Ankara'da kağıt toplayan iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 gözaltı
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Ankara'da kağıt toplayan iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 gözaltı

Ankara'da kağıt toplayan iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Politika

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kağıt toplayan iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Mehmet Sincar öldü, 8 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kağıt toplayan iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Mehmet Sincar öldü, 8 kişi gözaltına alındı.

Cevizlidere Mahallesi 1283'üncü Sokak'ta dün öğle saatlerinde çevrede kağıt toplayan iki grup karşılaştı. Mehmet Sincar, kağıt toplayan diğer gruba, "Burası benim mıntıkam, burada kağıt toplayamazsınız" deyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda gruptakilerden birisinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Mehmet Sincar yaralandı. Yaralanan Sincar, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

 


Ankara'da kağıt toplayan iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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