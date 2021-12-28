Ankara'da kaçak tütün sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da kaçak ve bandrolsüz tütün satışı yapan iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde İ.E. ve S.E'nin kaçak ve bandrolsüz tütün sattığı bilgisine ulaşıldı.

Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İ.E'nin işyerinde arama yapan jandarma 48,5 kilogram tütün, 153 paket sigara ve 12 bin 900 adet doldurulmuş tütün makaronu ele geçirdi.

İ.E. ile S.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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