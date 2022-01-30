Ankara'da hayatını kaybeden asker Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Ankara'da hayatını kaybeden asker Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

AA, Tunahan Akgün - Güncel
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Ankara'da hayatını kaybeden asker Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren er İsmail Güntekin, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Ankara'da vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren er İsmail Güntekin, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Güntekin'in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, Pazarcık Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından töreninin yapılacağı Eğrice Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, Güntekin'in babası Mehmet, annesi Elif, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İsmail Güntekin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Eğrice Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Ankara, Türk, Güncel, Haber

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