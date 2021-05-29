Ankara'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Ankara'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Ankara'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ahmet Mert Minnet yönetimindeki 06 CHC 91 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde karşı yönden gelen Sadullah Yücel idaresindeki 06 CAY 41 plakalı kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan Emine Aktaş ve Merve Alparslan yaralandı.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet Mert Minnet, burada yapılan müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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