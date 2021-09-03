Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteyneri geçişleri engelliyor
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Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteyneri geçişleri engelliyor

Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteyneri geçişleri engelliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Çankaya'da bir apartmanın önündeki yaya geçidinin görme engelli şeridinde, belediye ekiplerinin çöp konteyneri yer alıyor.

Ankara Çankaya'da bir apartmanın önündeki yaya geçidinin görme engelli şeridinde, belediye ekiplerinin çöp konteyneri yer alıyor. Bu durum, görme engellilerin geçişine engel olurken çevre kirliliğine de sebep oluyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde bulunan Ağabey Apartmanı sakinlerinin iddiasına göre, binalarının önündeki kaldırımda bulunan çöp konteyneri, insan sağlığını, çevre estetiğini ve yayaların geçişini olumsuz etkiliyor. İddialara göre, binanın yanındaki otelden ve karşısındaki eğlence merkezinden çıkan çöpler de bu konteynere atılıyor. Konteynerin dolmasının ardından atılan çöpler ise kaldırıma taşıyor. Apartman yöneticisi tarafından, konuya ilişkin ilgili belediyeye söz konusu şikayetlerin bulunduğu bir mail gönderildi. Apartmanın yöneticisi mailde, halihazırda dar olan Esat Caddesi üzerindeki çöp konteynerinin kaldırılmasını ve daha uygun bir yere konulmasını talep etti.

Görme engelli şeridinin üzerinde yer alan çöp konteynerinin, görme engelli bir vatandaşın geçişine engel olduğu görüntüler ise kameralara yansıdı. - ANKARA

Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteyneri geçişleri engelliyor
Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteyneri geçişleri engelliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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