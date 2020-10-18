Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu
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Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu

18.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:42
Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu

ANKARA'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan fırtına, yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

ANKARA'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan fırtına, yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. 

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu yaşamı etkiledi. Şehir merkezinde etkili olan fırtına ve dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Eskişehir yolunda doluya yakalanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti. Bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar kısa sürede beyaza büründü, cadde ve sokaklar su ile doldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tüm önlemlerini alındığını duyurdu.


Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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