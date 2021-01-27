Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı kararı (2)

3'Ü GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 4 kişiden, 2'si emekli tuğgeneral ile özel şirkette çalıştığı tespit edilen sivil şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen diğer emekli tuğgeneralin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınanlardan birisinin Yüksek Askeri Şüra kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanan, bir süre sonra da FETÖ bağlantısı nedeniyle emekliliği sevk edilen Tuğgeneral Serdar Atasoy olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan diğer emekli tuğgeneralin Nuri Cankıymaz, irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan özel şirket çalışanı sivil imamın da Yaşar Özdemir olduğu öğrenildi. Firari olan emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban'ın ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında örgütün sözde atama listesinde isminin yer aldığı ve 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN