Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı
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Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı

07.10.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:24
Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nin üst katındaki restoranda çıkan yangın korkuttu.

ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nin üst katındaki restoranda çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin uzun süren çabasıyla söndürülen yangın nedeniyle restoran kullanılmaz hale gelirken, kalenin duvarları hasar gördü.

Güçlükaya Mahallesi'nde bulunan Estergon Kalesi'ndeki restoranda saat 01.00 sularında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, iş yerindeki eşyaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, Keçiören'in birçok noktasından görüldü. İlçede paniğe neden olan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, restoran kullanılamaz hale gelirken, Estergon Kalesi'nde de hasar oluştu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Burada kumaşlar, keçe, naylon, sünger, koltuklar derken yangın çok hızlı şekilde alevlendi. Allah'tan yan taraftaki restorana gelmedi. Çok fazla alevlenmiş olsaydı buraya da sirayet ederdi" dedi.

YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerini uzun süren uğraşları sonucu söndürülen yangında restoranda büyük çapta hasar oluştuğu, malzemelerin küle döndüğü görüldü. Kale duvarlarının da hasar aldığı görülen yangına ilişkin polis ve itfaiye inceleme başlattı.


Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı
Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı
Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı
Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı
Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı
Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı
Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı
Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı
Ankara'da, Estergon Kalesi'nde restoran yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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