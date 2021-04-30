Son dakika haber: Eski kayınbiraderi ile eşini silahla yaralayan kişinin intihar ettiği öne sürüldü

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişinin, eski kayınbiraderi ve eşini silahla yaraladıktan sonra intihar ettiği ileri sürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişinin, eski kayınbiraderi ve eşini silahla yaraladıktan sonra intihar ettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanda eski kayınvalidesiyle yaşayan çocuğunu görmek isteyen Emrah M. (35) ile önceden husumetli olduğu eski kayınbiraderi H.G. (25) ve onun eşi M.G. (26) arasında sokakta tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.G, kamyonetle Emrah M'nin kullandığı otomobile çarptı. Bu sırada H.G. ve M.G'ye tabancayla ateş açtığı iddia edilen Emrah M'nin daha sonra silahla başına ateş ettiği ileri sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emrah M, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan H.G. ve M.G. ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner