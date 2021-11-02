Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun (2) - Haberler
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Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Haberler | Güncel
Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun (2)

TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Demir, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Demir, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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