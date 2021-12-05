Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşinin kazara av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşinin kazara av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı.
İddiaya göre, Meşeli Mahallesi'ndeki evinin oturma odasında av tüfeğini temizledikten sonra yerine koymak isteyen M.E, silahın kazara ateş alması sonucu eşi K.E'yi (26) kasığından vurdu.
Yaralanan 1 çocuk annesi ve 4 aylık hamile kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen K.E, buradaki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
M.E'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.