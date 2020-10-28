Ankara'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı
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Ankara'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

28.10.2020 07:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 07:47
Ankara'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilen olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan mahalle sakini, sarsıntıdan dolayı deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 464. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana patlamada, alınan ilk bilgilere göre sokakta bulunan 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz sızıntısı oluştu. Zamanla evin içerisini tamamen dolduran gaz, ev sahibinin lambayı yakmak için elektrik düğmesine basmasıyla aniden patladı. Deprem etkisi oluşturan patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkılırken içeride bulunan Cihan Kuru ile karşı dairesinde yaşayan Murat Özdemir ve eşi yaralandı.

PATLAMANIN ETKİSİYLE YANGIN ÇIKTI

Patlamanın etkisiyle alevlerin sardığı ev, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yaralılardan Cihan Kuru, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken diğer 2 yaralı ise ayakta tedavi edildi.

BOMBA İMHA UZMANLARI ÇAĞRILDI

Patlamanın şiddeti anlaşıldıktan sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, doğalgaz patlamasının olduğu dairede incelemelerde bulundu.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Patlama sonrası sarsıntıdan dolayı deprem olduğunu zannettiklerini belirten İhsan Ekli, patlamanın olduğu dairenin ve karşı dairenin kapılarının açılmadığını, içeride mahsur kalanları camlardan çıkardıklarını söyledi.

"BİZ ÇIKTIĞIMIZDA ALEVLER YÜKSELMİŞTİ"

Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki apartmanda oturduğunu ve güne patlamayla uyandıklarını dile getiren Suat Kars, "Sabah patlamayla uyandık. Benim balkonumun camları patladı. Biz çıktığımızda alevler zaten yükselmişti. Arkadaş can havliyle kapıdan çıkmaya çalıştık. Daha sonra camdan dışarıya çıkardılar evde mahsur kalan kişiyi. Polis ekipleri geldiğimizde müdahale ediyordu. Ölü yok yaralı var sadece. Genç bekar bir arkadaşımızdı kendisi. Herhalde sabah işe gitmek için kalktı ve elektrik kontağından çıktı" dedi. Olayda, çok sayıda dairede hasar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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