Ankara'da din görevlilerinden kan bağışı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da din görevlilerinden kan bağışı - Haberler
Yusuf Dogan, Kızılay, Ankara, Güncel

Ankara'da din görevlilerinden kan bağışı

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan ve beraberindeki din görevlileri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

21.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:40
Ankara'da din görevlilerinden kan bağışı

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan ve beraberindeki din görevlileri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Ankara Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlilerimizi ve milletimizi kan bağışına davet ediyorum." çağrısı üzerine harekete geçildi.

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan ile il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri, Kızılay Güvenpark'taki Türk Kızılay kan merkezine gelerek kan bağışında bulundu.

Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kan bağışının önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Şahsım, il müftü yardımcılarımız, ilçe müftülerimiz ve Ankara'da görev yapan din görevlilerimiz olarak bugün burada Diyanet İşleri Başkanımızın kan bağışı çağrısına öncülük ediyoruz. Dünyayı saran bu salgın hastalıkta birbirimize olan bu yardımlaşmamız, dayanışmamız ramazan ayı ile birlikte daha bir anlam kazanmaktadır.

Ülkemizdeki Kovid-19 salgını sebebi ile vatandaşlarımız kan verme konusunda çekince yaşayabilirler ancak Türk Kızılay kan merkezlerinde sosyal mesafe kuralına uyarak, hijyenik bir ortamda, vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler. Tüm görevlilerimizi ve vatandaşlarımızı kan bağışına destek vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Partisini sert ifadelerle eleştiren HDP'li belediye başkanı istifa etti Haberler
Partisini sert ifadelerle eleştiren HDP'li belediye başkanı istifa etti
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Muazzez Abacı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rüştü Reçber Shane Larkin Loris Karius
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ankara'da din görevlilerinden kan bağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 02:00:26. #1.15#
title