Ankara'da çalınan araçla birlikte kaçırılan çocuğu bulan Şahin: "Ben insanlık görevimi yaptım" - Haberler
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Ankara'da çalınan araçla birlikte kaçırılan çocuğu bulan Şahin: "Ben insanlık görevimi yaptım"

Ankara'da çalınan araçla birlikte kaçırılan çocuğu bulan Şahin:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da oto hırsızlığı olayında araçla birlikte kaçırılan 8 yaşındaki çocuğu bulan Cemalettin Şahin, "Ben insanlık görevi olarak yapmam gereken neyse onu yaptım" dedi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da oto hırsızlığı olayında araçla birlikte kaçırılan 8 yaşındaki çocuğu bulan Cemalettin Şahin, "Ben insanlık görevi olarak yapmam gereken neyse onu yaptım" dedi.

Akıl almaz oto hırsızlığında araçla birlikte kaçırılan 8 yaşındaki çocuğu sabah saatlerinde bir sürücü kursunun önünde bulan Cemalettin Şahin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada çocuğu panik içinde ağlayarak gördüğünü söyledi. Şahin, "Aracı hazırlamak için karşıya geçtim, o sırada yukardan koşarak anne diye ağlayan bir çocuk gördüm. Durdurdum 'Neyin var?' diye sordum. 'Annem kardeşimi ana sınıfına bırakıyordu. Araba çalışırken annem arabadan indi, bir amca bindi arabaya, daha sonra beni fark etti. Beni fark edince yol üzerinde indirdi beni' dedi. Çocuk anne babasının telefonunu bilmiyordu, okulunun ismini verdi. Okulu aradım müdire hanım çıktı. Çocuğun bilgilerini verdim. Anne babasına haber vermelerini söyledim. Daha sonra okuldan iki güvenlik görevlisiyle okul müdiresi geldi. Çocuğu alıp gittiler. Ben insanlık görevi olarak yapmam gereken neyse onu yaptım" diye konuştu. - ANKARA

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