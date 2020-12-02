Başkentte bir binanın bodrum katında uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu
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Başkentte bir binanın bodrum katında uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu

02.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:48
Başkentte bir binanın bodrum katında uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu

Ankara'da bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 68 köpek bulundu.

Ankara'da bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 68 köpek bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine yapılan denetimlerde, Keçiören'deki bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek bulundu.

Hayvanlar, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Yakalanan şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 12 bin 308 lira cezai işlem uygulandı, ayrıca olayın sorumluları hakkında da adli işlem başlatıldı.

Başkentte bir binanın bodrum katında uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu
Başkentte bir binanın bodrum katında uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu
Başkentte bir binanın bodrum katında uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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