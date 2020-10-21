Ankara'da alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı
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Ankara'da alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı

21.10.2020 07:54 | Son Güncelleme: 21.10.2020 07:58
Ankara'da alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı

ANKARA'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, takla attı.

ANKARA'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, takla attı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Çankaya Konukket'te meydana geldi. 2423'üncü Cadde'den Çayyolu istikametine giden Yunus Emre Ergür yönetimindeki 06 DV 5305 plakalı hafif ticari araç, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Sürücü Gürün, araçtan kendi imkanları ile çıktı. Gürün, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk yardım talebini reddetti.Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.


Ankara'da alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı
Ankara'da alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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