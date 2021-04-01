ABB'den "6 Milyon Tek Yürek Tekrar Bayram Etsin" kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak amacıyla 13 Mayıs 2020'de düzenlenen "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasının, bu yıl ramazan ayı dolayısıyla "6 Milyon Tek Yürek Tekrar Bayram Etsin" adıyla yeniden başlatıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak amacıyla 13 Mayıs 2020'de düzenlenen "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasının, bu yıl ramazan ayı dolayısıyla "6 Milyon Tek Yürek Tekrar Bayram Etsin" adıyla yeniden başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bağışta bulunmak isteyen hayırsever vatandaşların, "ankaratekyurek.com" internet adresi üzerinden "Su Ver", "El Ver", "Bilet Ver", "İftar Ver" ve "Afiyet Ver" uygulamaları aracılığıyla geçen yıl olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine ekonomik katkıda bulunabileceği belirtildi.

Kampanya kapsamında "Su Ver" ile su faturası borcunu ya da kapanan sayaçlarını yeniden açma ücretini ödeyemeyen abonelerin borçlarının ödenebileceği, "Bilet Ver" ile toplu taşıma araçlarına binmek için kullanılan ANKARAKART'lara yükleme yapılabileceği belirtildi. Hayırseverlerin "El Ver" ile ihtiyaç sahipleri için 100, 200, 500 ve 1000 lira tutarında nakit ödeme yapabileceği, "Afiyet Ver" ile küçük, orta ve büyük boy gıda kolisi siparişi verebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ramazan ayında "İftar Ver" uygulamasıyla BELPA mutfağı tarafından hazırlanan sahur ve iftar paketlerinin 25 lira karşılığında alınabileceği, bunların 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere, dar gelirli ailelere ve salgın sebebiyle gelirinden mahrum kalan esnaf gruplarına ulaştırılacağı bildirildi.

"İhtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına yine bereket olalım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kampanyaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik sıkıntıların ve salgının dalgaları varsa iyiliğin de ikinci dalgası var ve biz şimdi onu başlatıyoruz. Gelin ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına yine bereket olalım. Gelin suyumuzu, otobüs biletlerimizi yine paylaşalım. Gelin iyiliği bulaştırmak için iyilik kervanına yine omuz verelim. Biz bu ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın gücüyle yeniden aynı sofrada buluşacağız."

Öte yandan geçen yıl düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 39 milyon 203 bin 756 liralık destek sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay