3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düştüğü yerde donarak can vermiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düştüğü yerde donarak can vermiş

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kullanılmayan eski hastane binasında 3 aylık evli Şevval Abanoz ölü bulundu. 26 yaşındaki Abanoz'un binanın 3. katından düştüğü ve uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.

Dün gece saat 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesinde iddiaya göre Şevval Abanoz henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü.

DONARAK CAN VERMİŞ

Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti. 3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Hastane, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title