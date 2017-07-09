Ankara'da 15 Temmuz Şehidi İçin Mevlit Okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Akıncı Hava Üssü'nde şehit olan Samet Cantürk için köyünde mevlit okutuldu.



Kahramankazan ilçesine bağlı Soğulcak Köyü Camisi'nde okutulan Mevlidi Şerif'e Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mevlidin ardından Cantürk ve tüm şehitler için dualar edildi. Daha sonra köy konağında misafirlere yemek ikramı yapıldı.



Ankara Milletvekili İşler, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini ve bir hafta sonra 15 Temmuz'un yıl dönümünü hep birlikte idrak edileceklerini belirtti.



15 Temmuz'un milletin tarihinde yaşanmış çok büyük bir acı olduğunu ifade eden İşler, "Fakat o geceyi karanlık bir gece olarak planlayanlar o gece hüsrana uğradılar ve o gecenin sabahı aydınlık bir gündüz oldu. Milletimiz bir demokrasi destanı yazdı. Milli iradeye nasıl sahip çıkılacağını gösterdi ve bütün dünyaya bu şekilde bir ders vermiş oldu." diye konuştu.



Şehit Cantürk'ün amcası Nazım Cantürk de yeğeninin şehit olmasının ardından bir yıl geçmesine rağmen acılarının katlanarak arttığını belirterek, suçluların en büyük cezayı almasını istedi.