Ankara'da 12 gündür kayıp olan Elif, bulundu
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Ankara'da 12 gündür kayıp olan Elif, bulundu

12.01.2021 19:00 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:05
Ankara'da 12 gündür kayıp olan Elif, bulundu

ANKARA'da, yılbaşı akşamı evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Keskin (22), polis tarafından arkadaşının evinde bulunarak ailesine teslim edildi.

ANKARA'da, yılbaşı akşamı evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Keskin (22), polis tarafından arkadaşının evinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Elif Keskin, 31 Aralık yılbaşı akşamı Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesin'de ailesiyle yaşadığı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Keskin, yapılan çalışmalar sonucunda Çankaya ilçesinde bir arkadaşının evinde bulundu. Elif Keskin, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

 


Ankara'da 12 gündür kayıp olan Elif, bulundu
Ankara'da 12 gündür kayıp olan Elif, bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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