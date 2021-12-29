Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Afrika'ya su kuyusu - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Afrika'ya su kuyusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Afrika'ya su kuyusu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrika'da su kuyusu açmak için adliye personelinin de katkısıyla Türk Kızılay ile birlikte proje başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrika'da su kuyusu açmak için adliye personelinin de katkısıyla Türk Kızılay ile birlikte proje başlattı.

Afrika'da suya erişimi az olan veya hiç olmayan ülkelerde Türk Kızılay'ın su kuyusu açma projesine bir destek de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi'ndeki personelin de katkısıyla Afrika'da su kuyusu açmak için harekete geçti. Proje kapsamında, adliye çalışanlarının yanı sıra hakim ve savcıların da desteğiyle 20 bin dolar toplamayı planlayan başsavcılık, Kızılay ile Afrika'da su kuyusu açacak. Bu kapsamda hazırlanan broşür, adliye içindeki panolara asıldı.


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