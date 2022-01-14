Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
AA / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özdağ hakkında bir gazeteye verdiği mülakatta, YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri sebebiyle "Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri

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