Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çıplak arama' paylaşımlarına soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çıplak arama' paylaşımlarına soruşturma başlattı

22.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çıplak arama' paylaşımlarına soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin FETÖ lehine kamuoyu oluşturulduğun tespiti üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "Basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma/kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında, yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çıplak arama' paylaşımlarına soruşturma başlattı
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