'Ankara Coffee Festival' 1-3 Ekim'de kahve tutkunlarını ağırlayacak - Haberler
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"Ankara Coffee Festival" 1-3 Ekim'de kahve tutkunlarını ağırlayacak

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Kültür Sanat

"Ankara Coffee Festival" 1-3 Ekim'de kahve meraklılarını bir araya getirecek.

ANKARA (AA) - "Ankara Coffee Festival" 1-3 Ekim'de kahve meraklılarını bir araya getirecek.

AA muhabirinin festival yetkililerinden aldığı bilgiye göre "Ankara Coffee Festival" 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nde Bilkent Center'da başlayacak.

Kahve tutkunlarının bir araya geleceği, üç gün sürecek etkinlikte, ziyaretçiler birçok kahve çeşidinin tadına bakabilecek.

Dream Sales Machine tarafından düzenlenen ve 3 Ekim'de sona erecek festivalde Bedük, Ege Çubukçu, Can Bonomo, Gökhan Türkmen'in de aralarında bulunduğu 24 sanatçı sahne alacak.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Ankara Coffee Festival' 1-3 Ekim'de kahve tutkunlarını ağırlayacak - Haberler
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