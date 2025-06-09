Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 9-10 Haziran ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Çankaya su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 20:00:00

Detay: İncesu mahallesi, İncesu caddesi no:4 önü,600 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: İncesu, Arka topraklık, Aşıkpaşa, İmrahor, Korkutreis , Kızılay, Eti , Fidanlık , Ön cebeci ,Sağlık Mahalleleri