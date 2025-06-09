Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 9-10 Haziran ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çankaya ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara Çankaya su kesintisi saatleri...
Çankaya su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.06.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 9.06.2025 20:00:00
Detay: İncesu mahallesi, İncesu caddesi no:4 önü,600 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: İncesu, Arka topraklık, Aşıkpaşa, İmrahor, Korkutreis , Kızılay, Eti , Fidanlık , Ön cebeci ,Sağlık Mahalleleri