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Ankara Büyükşehir'den oyuncak kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ankara Büyükşehir'den oyuncak kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar arasında paylaşım bilincini oluşturmak amacıyla oyuncak kampanyası başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar arasında paylaşım bilincini oluşturmak amacıyla oyuncak kampanyası başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kentte yaşayan çocuklar arasında paylaşım bilincini oluşturmak için oyuncak kampanyası başlattı. 'Oyuncaksız çocuk kalmasın' sloganıyla çocuk kulüpleri aracılığıyla toplanacak oyuncaklar, "Bir Bağış Oyuncak Bin Mutlu Çocuk" kampanyasında 3-6 yaş aralığındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılacak. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına oyuncak bağışı yapmak isteyen hayırsever Başkentliler, 30 Mart tarihine kadar kent genelindeki Çocuk Kulüplerine gelerek oyuncaklarını hediye edebilecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir'den oyuncak kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuk, Yerel, Haberler

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