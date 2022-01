Ankara Büyükşehir Belediyesinin et desteği esnafın da yüzünü güldürüyor

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Başkent Kart sistemi aracılığıyla sosyal yardım alan 240 bin 792 aileye sadece et ve et ürünleri alışverişi için yatırılan 100 TL'lik destek, mahalle kasapları ile yerel esnafın da satışlarını artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin" sözleriyle duyurduğu sosyal yardım alan ailelere yönelik et desteği Başkent ekonomisini de canlandırdı. Gıda kolisi dönemini sona erdiren ve yardım ekonomisini kentin tüm esnafına yayan Başkent Kart sistemi aracılığıyla sosyal yardım alan 240 bin 792 aileye sadece et ve et ürünleri alışverişi için yatırılan 100 TL'lik destek, mahalle kasapları ile yerel esnafın da satışlarını artırdı. Bazı kasaplar Başkent Kart sahiplerine özel indirim kampanyası uygulayarak toplumsal dayanışma örneği göstermeye başladı. Büyükşehir Belediyesinin her ay 100 TL'lik destek ödemesi, et alışverişi yapacak olan bu aileler kadar esnafa da ekonomik yönden önemli ölçüde katkı sağlayacak. Toplam 24 milyon 79 bin 200 TL'lik destek tutarının Başkent Kartlara yatırılmasıyla Başkent'te alışveriş hareketliliği yaşanırken, mahalle kasapları ve yerel esnafın da et satışları ciddi oranda arttı.

Bazı esnaflar indirim kampanyası başlattı

Türkiye'de ilk kez sosyal yardım alan ailelere aylık olarak yapılacak et desteği ile işleri açılan mahalle kasapları toplumsal dayanışma örneği göstererek kent genelinde Başkent Kart sahiplerine özel indirim uygulamaya başladı.

Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde hizmet veren mahalle kasabı Uğur Akçay, et desteğini duyduktan sonra harekete geçerek kendi dükkanında indirim kampanyası başlattığını şu sözlerle anlattı:

"İnternet üzerinden Mansur Başkanımızın duyurusunu gördük. Hangi gün olduğunu bilmediğimiz için beklemiyorduk. Öğlen saatlerinde bir yoğunluk yaşadık ve ürünlerimizin yüzde 80'i bitti. Hazırlıksızdık ama ertesi gün daha hazırlıklıydık. Hala devam ediyor yoğunluk. Vatandaşlar da destekten çok memnun biz de. Ülkedeki ekonomik durumlar belli, onun için hem vatandaşın hem biz esnafın yüzü güldü. Bu zor zamanda Mansur Başkanımızın yaptığı hizmete biz de destek olmak istedik. Fiyatlarımızı minimum seviyeye çekip, vatandaşa biz de hizmet için varız dedik. Yüzde 10 indirim başlattık."

"Mahalle esnafına can suyu oldu"

"İyilik bulaşıcıdır" anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesinin örnek uygulamasının hem Başkent'te et satışlarını hareketlendirdiğini hem de esnafın ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Türkiye Kasaplar Federasyonu ve Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, "Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Her eve bu sayede et girecek. Emeği geçenlere ben ne kadar teşekkür etsem az. Çok yoğun bir şekilde bu alışveriş sürüyor. Hem esnafımıza hem de halka son derece faydalı bir uygulama" dedi. - ANKARA