Ankara Büyükşehir Belediyesi "Sokaktaki Ankara" Yarışmasından Ödül

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Sokaktaki Ankara" Yarışmasından ÖdülMimarlık ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlimiz Tuğrul Şalcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Sokaktaki Ankara yarışmasında, 'özgün yazı tipi' kategorisinde mansiyon almıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Sokaktaki Ankara" Yarışmasından Ödül

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlimiz Tuğrul Şalcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Sokaktaki Ankara yarışmasında, 'özgün yazı tipi' kategorisinde mansiyon almıştır. Araş. Gör. Tuğrul Şalcı'yı ve danışman öğretim üyemiz Özlem Özkal'ı tebrik eder, başarılar dileriz. Yarışmanın web sayfasını ve sonuçları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: https://sokaktakiankara. ankara. bel. tr/#feature-tab-9

Kaynak: Habermetre